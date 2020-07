OM : Surprise au mercato ! Sturridge offert à Marseille

Dans : OM.

En quête d’un attaquant pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a l’opportunité d’attirer un nom bien connu en Europe, et déjà cité au club phocéen ces dernières années.

C’est l’une des priorités de l’Olympique de Marseille. Prêt à pousser le remplaçant Valère Germain vers la sortie, à un an de la fin de son contrat, le récent deuxième de Ligue 1 espère recruter un attaquant capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur les côtés. Un renfort destiné à concurrencer ou épauler l’Argentin Dario Benedetto. On a beaucoup parlé de la piste M’Baye Niang, l’avant-centre du Stade Rennais dont le prix (au moins 15 M€) représente pour le moment un obstacle insurmontable. C’est pourquoi le pensionnaire du Vélodrome pourrait se tourner vers un dossier plus adéquation avec ses finances. Et pourquoi ne pas revenir à la charge pour Daniel Sturridge ?

Selon les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille correspond au type de challenges que recherche l’attaquant de 30 ans. L’ancien joueur de Liverpool, qui sort d’une saison pénible avec les blessures et sa suspension pour non-respect du règlement sur les paris sportifs, se retrouve libre suite à la résiliation de son contrat à Trabzonspor. L’Anglais s’entretient actuellement aux Etats-Unis, lui qui aimerait rebondir dans un bon club de Major League Soccer ou de Ligue 1. En effet, Sturridge, souvent en vacances à Cannes, a un faible pour la France alors que Benevento essaie de l’attirer en Italie. Le clan du joueur serait donc ravi de relancer les discussions avec la direction olympienne.