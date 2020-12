OM : Sunderland et pas Marseille, Kyril Louis-Dreyfus est vacciné

Dans : OM.

Passionné de sport, Robert Louis-Dreyfus a pendant plus de 10 ans investi dans l’Olympique de Marseille. Son fils rachète de son côté Sunderland.

La passion de RLD s’est quelque peu perdue lorsque sa veuve a pris le relais, mais elle transparait toujours à travers son fils, Kyril. Ce dernier a décidé de récemment revenir dans le football en participant au rachat du club de Sunderland, actuellement en D3 anglaise, mais qui possède un potentiel économique et un bassin de population capable de le renvoyer en Premier League dans les années à venir. Un projet qui tient à coeur le jeune héritier, qui garde toujours sa passion pour l’OM, mais devrait se garder pour le restant de sa vie d’investir au sein du club olympien. C’est ce qu’explique Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe suiveur de l’OM, et resté proche de la famille Louis-Dreyfus.

« Il reste un grand fan de l'OM. Il adore suivre les résultats, il peut être très critique comme n'importe quel supporter sur les choix de joueurs. Il reste passionné par le quotidien du club. Après, il veut se préserver aussi. Ça a accéléré la maladie de son père, ça a beaucoup touché sa mère, elle s'en est pris plein la tête, elle est partie pour ça aussi. Il a une vraie distance sur la gestion de l'OM et le foot français. Il n'est pas fan du trading par exemple. Avec Sunderland, il va dans un pays où il pourrait récupérer sa mise. Je pense que dans un premier temps, il veut confronter ses idées. Il est comme nous, Football Manager à fond, sauf que lui, il a les moyens de se le faire en vrai ! Il va essayer de voir ce qu'il peut faire avec la formation à Sunderland, il va faire un peu de data, il va essayer de valoriser la marque d'un club qui attire plus de 30 000 personnes en troisième division. Il va confronter ses idées au réel, il va peut-être se planter, mais peut-être qu'après il ira sur un plus gros club. Mais son rapport à l'OM, pour moi, il y a 99% de chance qu'il reste passionnel, quasi-filial, plus que d'être proprio d'un jour », a lancé sur le podcast Passe ton ballon, le journaliste, pour qui Kyril Louis-Dreyfus est clairement vacciné à vie contre une arrivée à l’OM.