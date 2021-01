OM : Strootman payé par Marseille pour jouer au Genoa

Dans : OM.

Le départ de Kevin Strootman, au moins pour six mois, est imminent. L'international néerlandais est attendu au Genoa, l'OM ayant une partie du salaire du joueur à payer.

Les 500.000 euros mensuels touchés par Kevin Strootman font mal aux comptes de l’Olympique de Marseille, même si l’ancien joueur de la Roma ne porte pas sur ses seules épaules des erreurs du club phocéen, l’OM ayant par exemple dépensé 10ME il y a six mois pour un Luis Henrique qui ne joue pas. Mais du côté du Vélodrome, on risque de ne plus voir la longue silhouette de l’international néerlandais puisque la presse italienne annonce que Kevin Strootman est attendu ce week-end au Genoa pour s’engager jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. L’actuel 19e du Championnat d’Italie souhaite se renforcer pour éviter la relégation et c’est pour cela que le milieu de terrain de 30 ans va rapidement s’installer en Serie A, mais pas dans n’importe quelle condition.

L'OM va encore payer Strootman, mais pas 0,5ME par mois

Car, bien évidemment si le salaire de Kevin Strootman est un problème pour l’Olympique de Marseille, il l’est aussi pour le Genoa. Alors, les dirigeants du club de la Liguerie ont négocié avec Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud afin que l’OM garde une partie du salaire du milieu néerlandais à sa charge. Une demande qui a été acceptée par les responsables phocéens qui n’avaient pas réellement le choix, dans la mesure où tout ce que le Genoa donnera pour Kevin Strootman constituera une économie, André Villas-Boas ne comptant plus du tout sur le joueur arrivé de l’AS Rome pour 25ME à la demande de Rudi Garcia et qui n’a jamais réellement confirmé cet investissement. A la fin de la saison, le problème se posera à nouveau puisque le Néerlandais a encore deux ans de contrat, mais les six mois passés en Serie E pourraient contribuer à le relancer et à susciter de l'intérêt d'autres clubs.