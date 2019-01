OM : Stéphane Guy rigole de « ce con de Balotelli », grosse polémique

Dans : OM, Ligue 1.

Les journalistes et les consultants le savent, il faut désormais contrôler sa communication, et notamment lorsque l'on pense ne plus être à l'antenne. Dernier à faire les frais d'une polémique qui s'est propagée sur les réseaux sociaux, Stéphane Guy, qui vendredi soir commentait avec Franck Sauzée le match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et Lille. Après la rencontre, pensant que le direct était fini, et qu'il n'était pas à l'antenne, le journaliste de Canal+ a lancé un « tu as vu le but de ce con de Balotelli, hein, qu’est-ce qu’il a mis » à moitié goguenard, tandis que l'ancien joueur de l'OM était lui clairement amusé de cette sortie. Mais la courte vidéo de cette séquence a été relayée sur les réseaux sociaux et forcément les critiques sont tombées sur Stéphane Guy, qui en a cependant vu d'autres...