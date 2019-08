OM : SOS latéral gauche, Marseille dégaine une offre

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cela fait près de deux ans que l’Olympique de Marseille recherche désespérément un latéral gauche afin de concurrencer le très irrégulier Jordan Amavi.

Longtemps, le club phocéen pensait tenir la perle rare avec Juan Miranda, le prometteur défenseur du Barça, lequel fût proche d’être prêté avec option d’achat. Mais finalement, Barcelone a refusé d’inclure une possibilité d’achat pour l’Olympique de Marseille, ce qui a fait capoter l’opération. C’est ainsi que ces derniers jours, Andoni Zubizarreta est reparti à la quête d’un latéral gauche. En restant dans son secteur de prédilection, à savoir la Liga, comme il l’a fait en recrutant Alvaro Gonzalez de Villarreal.

Et selon les informations obtenues par le Diario Vasco, c’est désormais Kevin Rodrigues qui fait office de priorité au sein de l’état-major de l’Olympique de Marseille. Une offre de prêt a été envoyée par le club provençal à la Real Sociedad. Et cette tentative pourrait bien être la bonne puisque celui qui compte 3 sélections, dont une en novembre dernier avec le Portugal, n’est plus le titulaire au poste à la Real Sociedad. En effet, le jeune Aihen Munoz lui a chipé la place, ce qui ferait les affaires de l’OM. Le joueur de 25 ans de son côté, ne devrait pas dire non à l’opportunité de jouer les premiers rôles en L1, et d’avoir la garantie d’un temps de jeu plus important en vue de l’Euro 2020…