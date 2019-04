OM : SOS l'OM coule, Daniel Riolo abandonne le navire

Dans : OM, Ligue 1.

Le football est incroyable, puisqu'il y a deux semaines, après la défaite de l'OL à Nantes, on jubilait du côté de l'Olympique de Marseille, la possibilité de finir sur le podium étant de nouveau évoquée. Mais ce lundi, c'est gueule de bois et aspirine pour tout le monde sur le Vieux Port. Car cette 34e journée de Ligue 1 a probablement marqué la fin des espoirs dans la course à un ticket européen pour l'OM, Nantes étant passé par là. Pour Daniel Riolo, le match perdu par l'équipe de Rudi Garcia a été indigne de l'Olympique de Marseille.

Le journaliste de RMC ne s'attendait pas à cette faillite, et il n'a pas caché sa consternation après cette déroute dans un Vélodrome pourtant plein. « Pas une seule seconde je misais sur une victoire de Nantes. L’OM qui voit les autres gagner, doit entretenir l’espoir d’aller en Europa League, et pire que ça j’entendais des dirigeants parler de Ligue des champions ! Et tu en viens à livrer une prestation de ce niveau contre Nantes, où techniquement c’est faible, au niveau de l’intensité, de la volonté on n’en parle même pas. Balotelli marque et après disparaît, il manque de prendre un carton rouge qu’il aurait mérité de prendre, Payet c’est même pas qu’il est cramé c’est qu’il n’existe pas. Les mecs affichent ce niveau-là, je suis effaré par ce match. je n’arrêtais pas d’être optimiste même après le deuxième but de Nantes, mais là aucun déclic », se désole Daniel Riolo, qui pense comme tout le monde que la messe est dite et que l'Olympique de Marseille ratera l'Europe la saison prochaine.