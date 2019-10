OM : Soprano enflamme Marseille, le jardinier du club soupire

Dans : OM, Ligue 1.

Ces dernières années, l’Olympique de Marseille a régulièrement été contraint de composer avec une pelouse médiocre au Stade Vélodrome. Et pour cause, le club n’avait pas la main sur l’exploitation du stade et subissait donc chaque manifestation (concerts, matchs de rugby) sans pouvoir réagir en changeant la pelouse. Grâce au travail de la direction actuelle, l’OM a récupéré l’exploitation de l’Orange Vélodrome et cela change tout. La preuve, La Provence indique ce lundi que la pelouse va être changée en prévision du match contre Strasbourg, dimanche soir.

La raison ? Les deux concerts en deux jours du chanteur Soprano, qui ont réuni plus de 100.000 personnes, ont considérablement endommagé la pelouse. « Il va être procédé, dès aujourd'hui, à la dépose de la pelouse sûrement abîmée et à la pose d'un nouveau revêtement. Herbe neuve, comme des balles neuves au service ? Espérons que cela donnera un nouvel élan à l'OM » indique le quotidien régional, qui souligne que l’Olympique de Marseille n’a plus gagné sur son terrain depuis le 1er septembre et un cours succès face à Saint-Etienne. Il est donc grand temps pour l’équipe de Villas-Boas, qui sera toujours privé de Payet, Thauvin et Alvaro, de reprendre les bonnes vieilles habitudes.