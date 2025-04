OM ‍: Soirée tardive pour certains joueurs à Rome ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a quitté son palace romain avant de recevoir Brest, dimanche soir au Vélodrome. Selon La Provence, les joueurs de l'OM n'ont pas vécu comme des moines lors de cette semaine italienne.

Si l'équipe de Roberto De Zerbi réussit à venir à bout du Stade Brestois, personne ne posera des questions sur la décision prise par l'entraîneur italien de l'OM avec l'accord de Pablo Longoria de s'installer près de Rome pendant toute la fin de la saison. Alors que Frank McCourt viendra une nouvelle fois assister à un match de son équipe, preuve que la qualification pour la Ligue des champions est une obsession pour les dirigeants phocéens, La Provence évoque les conditions de cette première semaine passée dans un palace romain, et dans un centre d'entraînement où De Zerbi a été en mesure de travailler comme il le souhaitait et uniquement entouré des membres du staff. Cependant, le quotidien marseillais révèle que Pablo Longoria a donné son feu vert pour une soirée restaurant exclusivement entre joueurs et payée avec la carte bleue du club.

Resto et soirée sur le compte de l'OM

Le but de cette mise au vert longue durée en Italie étant aussi de resserrer les liens entre les joueurs, le patron de l'Olympique de Marseille a validé cette sortie entre joueurs, et qui aurait légèrement débordé sans que cela soit une vraie folie non plus. « La direction leur a aussi octroyé une soirée libre, entre eux, sans dirigeant ni membre du staff, et les joueurs ont d’eux-mêmes proposé une sortie au restaurant. Heureux de cette initiative, l’état-major a pris en charge les frais liés à ce repas. Certains auraient un peu plus prolongé la soirée. Au centre Louis-Dreyfus, on préfère y déceler du positif, encore une manière de continuer à tresser des liens et de la positivité », écrit Ludovic Ferrot. L'essentiel est surtout que cette soirée amicale rapporte trois points dimanche soir, et si c'est le cas, nul doute que la semaine prochaine la soirée restaurant sera de nouveau autorisé.