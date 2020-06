OM : Six joueurs à vendre, Pierre Ménès fait les comptes

Dans : OM.

Lundi, le mercato franco-français a officiellement ouvert ses portes en France et les premiers transferts ont ainsi pu être officialisés…

Jérémy Morel a par exemple signé au FC Lorient tandis que Paul Bernardoni s’est engagé en faveur du SCO d’Angers. Néanmoins, il est assez peu probable de voir les cadors de la Ligue 1 s’activer durant ce mercato uniquement réservé aux clubs français. Et pour cause, Lille, Lyon ou encore Marseille sont dans l’attente de l’ouverture du mercato européen afin de vendre leurs meilleurs joueurs, ce qui va permettre de renflouer les caisses. Pour l’OM, la situation est urgente puisque le club phocéen doit trouver 60 ME au plus vite, chose indispensable afin de respecter le fair-play financier. Une situation alarmante aux yeux de Pierre Ménès, lequel s’est exprimé à ce sujet dans sa vidéo Pierrot Face Cam sur les réseaux sociaux en listant notamment les joueurs susceptibles d'être vendus. Ils sont six avec Thauvin, Kamara, Sanson, Sarr, Lopez et Caleta-Car.

Six joueurs potentiellement vendables au mercato

« Ce mercato franco-français me paraît être un non-sens. Il y a beaucoup de clubs français qui vont attendre la manne d’une vente à l’étranger pour se constituer une pelote pour faire leur recrutement. Donc j’ai peur que ce mercato franco-français ne serve à rien et c’est vraiment un exemple type avec l’OM. Parce que je ne pense pas qu’ils cherchent à vendre Kamara, Caleta-Car, Lopez, Sanson, Thauvin. Ce sont les cinq joueurs qui peuvent être vendus, avec Bouna Sarr aussi. Je ne vois pas un club français acheter un de ces joueurs. Je les vois obligatoirement partir à l’étranger. Donc ce mercato-là ne va servir à rien, sauf aux clubs plus pauvres. Et pour l’OM, on sait qu’ils doivent trouver 60 ME de ventes. On verra après ce qu’ils pourront faire, s’ils peuvent faire quelque chose… Mais il est évident que la situation est inquiétante » a indiqué Pierre Ménès, extrêmement préoccupé par la situation de nombreux clubs français, dont celle de l’OM en particulier.