OM : Sertic prêté par Marseille au mercato, Nantes débarque !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Clairement mis à l'écart depuis le début de la saison, Grégory Sertic n'a pas l'intention de rester sans temps de jeu jusqu'à la fin de son contrat à l'Olympique de Marseille en juin 2021. Avec une seule titularisation, c'était lors de la déroute à Lille le 30 septembre, et plus aucune minute en Ligue 1 jouée depuis cette date, l'ancien bordelais est bien conscient que Rudi Garcia ne compte pas sur lui. Et très logiquement il ne s'opposera pas à un départ dès ce mercato de janvier. Et cela tombe bien, ce lundi France-Football affirme que l'OM est disposé à prêter Grégory Sertic et que plusieurs clubs sont déjà à l'affût.

Une équipe de Ligue 1 semble même déjà tenir la pole dans cette possible opération, il s'agit du FC Nantes. Pour l'instant, rien n'a été acté, mais les Canaris veulent boucler le deal dès les premiers jours de ce mercato hivernal 2019. La situation de Grégory Sertic devrait donc rapidement rebondir, le joueur polyvalent pouvant relancer sa carrière du côté de Nantes.