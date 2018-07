OM : Sertic déjà blessé au genou

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire pour le match amical de l’OM face à Saint-Etienne, Grégory Sertic a quitté ses partenaires après 18 minutes de jeu. Sur un ballon en profondeur, le défenseur marseillais a tenté une intervention en taclant et s’est pris les pieds dans la pelouse, ce qui a fait tourner son genou. Le joueur n’a pas pu reprendre le jeu et bien évidemment du côté du staff marseillais, on ne cachait pas son inquiétude pour l’ancien bordelais, déjà pas épargné par les blessures sérieuses ces dernières saisons.