OM : Sergio Gomez priorité absolue du mercato !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déçu par le rendement de Jordan Amavi depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli souhaite recruter un latéral gauche à l’OM lors du mercato d’hiver.

Depuis le début de la saison, c’est Luan Peres qui occupe une position hybride de défenseur central et de latéral gauche selon les systèmes utilisés par Jorge Sampaoli. Pur latéral de formation, Jordan Amavi n’a lui débuté que deux matchs de Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien niçois n’a pas convaincu le staff de l’Olympique de Marseille lorsqu’il a eu sa chance. L’objectif de l’OM est ainsi de trouver une porte de sortie à Jordan Amavi afin de se délester de son salaire et d’en profiter pour recruter un autre latéral gauche. Pablo Longoria n’a pas encore les moyens, mais il a des idées. Et pour cause, La Dernière Heure affirme que la priorité du président de Marseille se nomme Sergio Gomez, auteur d’un début de saison brillant à Anderlecht.

Rennes et Monaco suivent aussi Gomez

Cet ancien latéral gauche du FC Barcelone (21 ans) réalise un début de saison tonitruant en Belgique avec 5 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Devant de telles prestations, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne peuvent rester de marbre et auraient pris la décision de faire de l’Espagnol leur priorité absolue du mercato hivernal. Oui mais voilà, les prestations XXL de Sergio Gomez depuis le début de la saison n’ont pas été remarquées que par l’Olympique de Marseille. Et pour preuve, le média belge croit savoir que Rennes et Monaco sont également intéressés parmi les clubs de Ligue 1. A l’étranger, l’Ajax Amsterdam, l’Inter Milan ou encore Villarreal sont aussi sur les rangs. De plus, l’opération sera délicate à boucler financièrement. Pour l’heure, aucun prix n’a été fixé par la direction d’Anderlecht pour la simple et bonne raison que le club belge n’est pas vendeur. Autrement dit, l’OM devra mettre en avant de sacrés arguments s’il veut rafler la mise à Noël…