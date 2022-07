OM : Seko Fofana dit oui à Marseille, accord trouvé !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Jonathan Clauss à Lens, l’OM vise un autre taulier des Sang et Or en la personne de Seko Fofana.

L’Olympique de Marseille continue d’être très actif au mercato. Après avoir ficelé les arrivées de Gigot, Touré, Mbemba, Luis Suarez, Clauss et Blanco, Pablo Longoria rêve d’un coup retentissant lors de ce mercato estival. L’objectif du président de l’OM se nomme Seko Fofana, le capitaine du RC Lens, un temps sur les tablettes du Paris Saint-Germain, qui a finalement misé sur Vitinha. Et à en croire les informations du Phocéen, les choses avancent dans le bon sens pour Marseille puisque le journaliste du média marseillais Romain Haering a dévoilé sur Twitch qu’un accord avait été trouvé entre l’international ivoirien et l’OM. Une première étape capitale pour Pablo Longoria, qui va maintenant devoir trouver un accord avec le RC Lens, ce qui sera sans aucun doute le plus difficile.

Accord entre l'OM et Seko Fofana

Le cap(itaine) des 2⃣7⃣ ans pour Seko Fofana ! Le numéro 8 lensois souffle une bougie de plus aujourd'hui !#BonAnniversaireSeko 🎂 pic.twitter.com/PxMfAkW6AN — Racing Club de Lens (@RCLens) May 7, 2022

« Lens n’est pas du tout vendeur, Lens veut faire une grosse vente s’il part. Ils n’ont aucun intérêt à le vendre, c’est leur meilleur joueur. Fofana, pour moi, Lens va le garder ou le vendre à 40 millions d’euros. Mais d’après ce que je sais, Pablo Longoria travaille sur le dossier à tel point qu’il a ficelé un accord entre le joueur et l’Olympique de Marseille sur le plan contractuel. Concrètement, si l’OM arrive à convaincre Lens, Fofana est d’accord pour venir à l’OM. Ca, je le tiens de source sure, je ne vous le dirais pas sinon. On est très loin en revanche d’un accord avec Lens, qui ne veut pas le brader et ça peut très bien se comprendre » a lancé Romain Haering sur le Twitch du Phocéen. De toute évidence, les négociations vont maintenant être corsées entre l’Olympique de Marseille et Lens. Surtout, il faudra impérativement que l’OM parvienne à vendre (Dieng, Gueye, Caleta-Car) s’il veut avoir une chance de finaliser un transfert d’une telle envergure.