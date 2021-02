OM : Sarri c'est non, Rafael Benitez à Marseille ?

Dans : OM.

Depuis l'annonce fracassante de la mise à pied d'André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille se cherche un nouvel entraîneur. Et les pistes se multiplient.

La nature a horreur du vide, et le poste d’entraîneur de l’OM encore plus. C’est pour cela que moins de 24 heures après la démission, ou la mise à pied, d’André Villas-Boas, les rumeurs sont nombreuses au sujet de celui qui remplacera dans les prochains jours, ou la saison prochaine, AVB sur le banc marseillais. S’il est acquis que Nasser Larguet, directeur du centre de formation, et Philippe Anziani, entraîneur de la réserve de l’Olympique de Marseille, seront aux commandes de l’équipe ce mercredi soir contre Lens, nul ne sait pour l’instant si Pablo Longoria va rapidement trouver un entraîneur qui colle à ses exigences et à celles de Jacques-Henri Eyraud. Simone Rovera, journaliste de Téléfoot et très souvent bien informé concernant l’OM, a dévoilé les dossiers en cours sur le bureau des dirigeants marseillais.

« Il y a des pistes, il y a des idées. Lucien Favre, on en a déjà parlé, il y a eu des contacts et on disait que c’était pour la fin de saison, là c’est peut-être un peu plus. Ernesto Valverde était une piste lancée à l’étranger, c’est un entraîneur qui plait à Pablo Longoria, Leonardo Jardim est libre et il connaît bien le championnat français, cela peut-être une opportunité, Maurizio Sarri est une rumeur qui vient d’Italie. Il y a eu une prise d’information avec un intermédiaire, mais il y a un souci, s’est son salaire. Sarri est encore lié avec la Juventus au moins six mois et il touche 7ME par saison, je vous laisse imaginer le coût. En plus, il a une clause selon laquelle il peut aussi être entraîneur sous contrat avec la Juve aussi la saison prochaine, même s'il n'est pas sur le banc, et donc encore toucher 7ME (...) Donc pour s’engager à l’OM aujourd’hui, Sarri doit renoncer à tout cela. Il faudrait une négociation, et donc on peut dire que c’est une piste compliquée et presque impossible pour venir maintenant à Marseille. Mais il y a un homme dans la liste avec qui l’OM a eu un contact, et c’est Rafael Benitez. Il y a eu un contact entre Marseille et Benitez (...) L’entraîneur espagnol quand même ne serait pas très intéressé pour l’instant, un retour à Naples et un club en Angleterre pourraient être des solutions prioritaires en ce moment de la saison. Mais la piste est ouverte », a expliqué Simone Rovera. Le feuilleton commence.