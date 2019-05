OM : Sanson vendu 25 ME, Eyraud a trouvé son pigeon

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur d’une saison plutôt moyenne à l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson peine à confirmer les espoirs placés en lui lors de sa signature en janvier 2016, en provenance de Montpellier. Pas toujours titulaire dans l’esprit de Rudi Garcia, le milieu phocéen a la cote en Angleterre et en Espagne. Une bonne nouvelle pour Jacques-Henri Eyraud à l’approche du mercato, puisque deux ou trois grosses ventes seront nécessaires pour combler l’absence probable de Coupe d’Europe.

Et à en croire les informations du Daily Mirror, Wolverhampton est très intéressé par le profil de Morgan Sanson. Club très riche de Premier League, qui réalise une très belle saison (7e du championnat), l’écurie de Jorge Mendes pourrait bien mettre le paquet sur le milieu de terrain de Marseille. Conscient qu’il s’agit de l’un des joueurs ayant la plus grosse valeur marchande de son effectif, Jacques-Henri Eyraud exigerait 25 ME pour le vendre, à en croire L’Equipe. Reste à savoir si l’un des prétendants du milieu français sera prêt à aligner une telle somme. Cela ferait bien les affaires d’un Frank McCourt forcément inquiet par le déficit de son club…