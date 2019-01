OM : Sanfourche applaudit le coup parfait de l’OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dans les tuyaux depuis des semaines, l’arrivée de Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille s’est enfin concrétisée.

Et si cette arrivée divise aussi bien les supporters que les observateurs, il y en a au moins un qui ne doute pas des bénéfices de cette opération pour le club phocéen. En effet, Philippe Sanfourche a confié sur le plateau de la Chaîne L’Equipe qu’il s’agissait même d’un coup parfait réalisé par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, aussi bien sur un plan purement sportif que dans le domaine de l’image et du marketing. Explications…

« Balotelli à l’OM pour six mois, c’est un coup parfait. Il y avait une carence évidente pour Garcia sur ce poste d’avant-centre, le club devait recruter quelqu’un. Et dans un club de la dimension de Marseille, il fallait envoyer un signal fort à l’entourage, aux supporters, etc. Avec un joueur comme Balotelli, tu envoies un message sportif avec un joueur, quoi qu’on en pense, très fort. Et puis avec lui, tu fais un progrès évident par rapport à l’effectif mais également en termes de communication et de marketing » a confié le journaliste de RTL, plutôt emballé à l’idée de voir évoluer Mario Balotelli au Stade Vélodrome. En attendant de voir ce que cela va donner, peut-être dès vendredi contre le LOSC.