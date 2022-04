OM : Sampaoli met deux joueurs de plus au placard

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ecarté du groupe professionnel par Jorge Sampaoli, le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez a définitivement quitté l’OM.

Son départ n’est pas officiel, mais Alvaro Gonzalez a trouvé un accord de principe avec la direction de l’Olympique de Marseille pour une résiliation de contrat. Sur la touche depuis plusieurs semaines, le défenseur marseillais n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli qui a préféré s’en séparer, de peur que sa frustration ne vienne polluer les autres joueurs de l’OM. Dans la dernière ligne droite de la saison, Jorge Sampaoli semble s’appuyer sur une solide base de 18 joueurs. A en croire Le Phocéen, deux autres éléments jugés en début de saison comme à fort potentiel n’entrent pas dans la rotation de l’entraineur argentin et risquent de vivre des moments pénibles en cette fin de championnat. Il s’agit de Luis Henrique et Konrad de la Fuente. A contrario d’Alvaro Gonzalez, les deux hommes ne sont pas écartés du groupe professionnel puisqu’ils s’entrainent toujours avec le reste du groupe et sont susceptibles d’être convoqués sur le banc pour les matchs officiels.

Luis Henrique et De la Fuente sur la touche ?

Mais concrètement, ils ne font pas partie en cette fin de saison des joueurs sur lesquels compte Jorge Sampaoli à l’OM. « La saison passée, Sampaoli avait envoyé en vacances trois joueurs avant la fin (Germain, Khaoui et Cuisance) car il voulait travailler avec un groupe plus restreint. Dans le cas Alvaro, il y a aussi un message envoyé au groupe. C'est un souhait de sa part ce groupe restreint, pour ne pas s'embarrasser d'états d'âmes ou de joueurs qui trainent un certain spleen. Il faut être à fond avec lui pour cette fin de saison » a analysé Florent Germain sur BFM Marseille. Le journaliste y voit donc une méthodologie de travail de la part de Jorge Sampaoli, qui ne souhaite travailler qu’avec les joueurs sur lesquels il compte à 100 %. Les joueurs pour l’instant écartés ont néanmoins un bel exemple de revirement persévérance pour ne pas lâcher l’affaire : Amine Harit. Longtemps au placard, l’international marocain n’a pas abandonné et se retrouve aujourd’hui aux portes du onze type de l’entraineur de l’OM en plein money-time.

Le 18 joueurs de confiance de Sampaoli à l'OM selon Le Phocéen : Lopez, Mandanda, Rongier, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac, Luan Peres, Gerson, Kamara, Ünder, Payet, Guendouzi, Milik, Harit, Bakambu, Dieng, Gueye