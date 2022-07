OM : Sampaoli l'abandonne, Guendouzi sous le choc

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM et Jorge Sampaoli, c'est désormais de l'histoire ancienne. L'entraineur argentin, en désaccord avec la politique de recrutement du club phocéen, a préféré jeter l'éponge.

Les fans de l'OM ont eu la désagréable nouvelle d'apprendre il y a quelques jours que Jorge Sampaoli quittait le club. Un départ soudain pour le club phocéen, qui a misé sur Igor Tudor pour prendre la relève. Le Croate n'arrive pas forcément en terrain conquis sur la Canebière. S'il a fait quelques petits miracles avec le Hellas Vérone, Tudor n'a pas vraiment le nom qui plait aux amoureux de l'OM. Surtout, ces derniers ne savent pas vraiment quelle direction veut prendre le club. Dans les prochaines semaines, la direction marseillaise devra donc rassurer, notamment sur le marché des transferts. Car certains joueurs de l'Olympique de Marseille en ont gros sur le coeur. C'est le cas de Mattéo Guendouzi.

Guendouzi n'oubliera pas Sampaoli

Dire au revoir à une personne comme vous c'est à la fois émouvant et compliqué !

Néanmoins, je tiens à vous remercier avant de vous dire au revoir ! pic.twitter.com/ju9K50FZSB — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) July 4, 2022

Elément très important du dispositif de Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi a récemment goûté aux joies de l'équipe de France. La saison passée, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal a impressionné, tout en se mettant rapidement les fans de l'OM dans la poche. Le récent départ de Jorge Sampaoli affecte Guendouzi, qui a tenu à rendre hommage au coach argentin sur son compte Twitter. « Dire au revoir à une personne comme vous c'est à la fois émouvant et compliqué ! Néanmoins, je tiens à vous remercier avant de vous dire au revoir ! Merci de m'avoir fait grandir sportivement et humainement, Merci pour cette magnifique saison faite de joie, de pleurs, d'incertitudes, de victoires, de vie... Merci pour ce beau parcours, Merci d'avoir construit une équipe, Merci pour ce jeu excitant et exaltant. Merci pour cette qualification en Ligue des champions, Merci d'avoir crû en moi et d'avoir été présent à mes côtés, Merci d'avoir fait de moi un meilleur joueur, Tout simplement MERCI coach. Nos routes personnelles se croiseront dans les intersections de l'amitié. Bonne route sur le chemin du succès... », a notamment indiqué Mattéo Guendouzi. L'international français a récemment signé définitivement à l'OM en provenance d'Arsenal. Il va devoir, comme beaucoup d'autres joueurs phocéens, s'adapter aux méthodes d'Igor Tudor. Pas forcément ce qui était prévu de son côté à quelques mois d'une Coupe du monde au Qatar qu'il espère jouer avec les Bleus.