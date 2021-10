OM : Sampaoli a relancé Caleta-Car à contrecœur

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Solide face au Paris Saint-Germain (0-0) dimanche dernier, le défenseur central de l’Olympique de Marseille Duje Caleta-Car a justifié son retour au premier plan. Mais sa sortie du placard n’est pas seulement due à ses performances sportives.

Non, l’équipe type de Jorge Sampaoli n’est pas figée. Depuis le début de la saison, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a déjà opéré des changements à son meilleur onze. A commencer par l’apparition surprise de Duje Caleta-Car. Il était effectivement difficile de prédire le retour au premier plan du défenseur central devenu indésirable ces derniers mois. Le Croate, qui sortait d’une fin de saison décevante après un transfert avorté à Liverpool l’hiver dernier, a été clairement poussé vers la sortie pendant le mercato estival.

Pourquoi Caleta-Car est sorti du placard

Son départ aurait permis au club phocéen d’obtenir plus de marge financière. Seulement voilà, Duje Caleta-Car a refusé les offres de Newcastle et du FC Valence, provoquant la colère de ses supérieurs ! Selon L’Equipe, la direction a pensé à l’écarter du groupe. Avant de se raviser pour deux raisons. Pour commencer, la mesure envisagée n’était pas légale. Mais surtout, mieux vaux exposer un joueur que l’on souhaite vendre rapidement… Cette volonté de le pousser vers la sortie explique sans doute le retour de l’international croate, et ce même si Jorge Sampaoli a tenté de nous offrir la version du club.

« On a discuté avec Caleta-Car sur la façon dont on voulait qu'il joue pour qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement, a expliqué l’Argentin. On a fait un travail spécial au niveau de la vidéo avec lui. Le talent, il l'a. Il s'est bien adapté et il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l'équipe. Et c’est une bonne chose pour nous de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. Il y a aussi parfois des distractions dans l'entourage des joueurs. En tant qu'entraîneur, on doit expliquer aux joueurs que le plus important, c'est l'équipe, de respecter la ville et le club. Et cela vaut pour tous les joueurs. » Une belle publicité à deux mois du mercato hivernal.