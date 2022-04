OM : Sampaoli a fait disparaître la lenteur de Payet

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Moins percutant qu’auparavant, Dimitri Payet compense avec d’autres qualités. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille garde un temps d’avance sur ses adversaires grâce aux conseils de son entraîneur Jorge Sampaoli, qui met notamment l’accent sur son placement entre les lignes.

Souvent critiqué pour ses choix, Jorge Sampaoli reste l’un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Ce n’est pas un hasard si l’Olympique de Marseille occupe la deuxième place du championnat après 29 journées. Au-delà de l’aspect collectif, le coach marseillais a accompagné la progression de certains jeunes comme William Saliba et Mattéo Guendouzi, désormais internationaux français. Mais ce n’est pas tout. L’Argentin a également aidé Dimitri Payet à adapter son jeu.

Le milieu de 35 ans n’a plus les jambes de ses plus belles années, et n’est plus capable de partir en percussion. C’est pourquoi le Réunionnais, sur les conseils de Jorge Sampaoli, compense son manque de vitesse par un bon placement entre les lignes et par son intelligence de jeu. « On le voit, le football d'aujourd'hui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus athlétique. Mais s'il y a quelque chose qui a évolué depuis l’arrivée de notre nouveau coach, c'est le placement », a confié Dimitri Payet sur la chaîne Twitch de la Ligue de Football Professionnel.

« Je pense qu'à partir du moment où vous avez moins de vitesse ou moins d’explosivité, quand vous êtes bien placé entre les lignes, que vous arrivez à vous retrouver seul, sur un contrôle ou une passe on peut continuer à être dans le rythme, a détaillé le Marseillais. C’est ce que je travaille aujourd’hui. J’essaye de pallier le manque de vitesse et d'explosivité par un meilleur placement, par le fait de voir avant, pour continuer à être dans le rythme du haut niveau. » Une compensation réussie puisque Dimitri Payet totalise 11 buts et 11 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.