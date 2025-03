OM ‍: Saison terminée pour Amine Harit ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De retour dans le groupe marseillais depuis quelques semaines après une longue absence, Amine Harit est de nouveau blessé.

L'international marocain de l'OM, qui n'a plus joué en Ligue 1 depuis la défaite face au PSG en novembre, souffre d'une lésion du mollet gauche selon RMC. Son indisponibilité exacte n'est pas connue, mais l'ancien meneur de jeu de Schalke 04 et du FC Nantes va manquer plusieurs semaines. Sa saison pourrait même d'ores et déjà être terminée. Un coup dur pour le joueur, qui avait parfaitement démarré la saison avec deux premiers mois brillants, avant de totalement disparaître de la circulation.