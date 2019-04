OM : Rudi Garcia fait rêver l’Italie, il stoppe le délire

Dans : OM, Ligue 1, Serie A.

Ancien entraineur de l’AS Roma, Rudi Garcia conserve une belle cote dans la botte malgré la fin difficile de son aventure au sein de la Louve.

Alors, il arrive régulièrement que son nom apparaisse quand un poste se libère de l’autre côté des Alpes. C’est encore le cas cette semaine avec les débats sur le nom du successeur de Gennaro Gattuso. Le Milan AC termine très difficilement la saison, et « Rino » arrive clairement à court de solutions. Ce jeudi, le Corriere dello Sport place ainsi Rudi Garcia dans la liste des entraineurs ciblés par les dirigeants milanais. Et le profil du technicien français plairait d’autant plus que son salaire demeure abordable pour la formation italienne, persuadée de pouvoir le convaincre de lâcher l’OM assez facilement.

De son côté, Didier Roustan ne croit pas une seconde à cette rumeur, et le fait savoir de manière limpide. « Rudi Garcia au Milan AC ? Cette information, je n’y crois pas. J’ai eu échos du fait qu’il serait le cinquième ou le sixième choix dans l’esprit des dirigeants. Le problème avec le Milan AC, c’est que tout le monde parle : Leonardo, le directeur administratif, Maldini, etc… Les noms qui reviennent sérieusement d’après une source sûre au Milan, ce sont plutôt Conte, Sarri, Di Francesco et Gattuso qui pourrait rester. Donc Garcia, c’est quasiment impossible. C’est comme quand on annonçait Laurent Blanc à Chelsea : il n’a jamais été contacté par le club anglais. Pareil pour Genesio à Newcastle, cela n’a jamais été d’actualité », a bien fait comprendre le journaliste de L’Equipe, persuadé que Rudi Garcia n’a pas tant la cote que cela en Italie, et que l’OM n’a rien à craindre (ou à espérer) à ce niveau.