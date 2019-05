OM : Rudi Garcia exfiltré de Marseille grâce à Monchi ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dans le viseur du Milan AC, Rudi Garcia a la cote à l’approche du mercato. Mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’est pas seulement apprécié en Italie et en France.

Effectivement, le média andalou La Colina de Nervion affirme que le FC Séville s’intéresse de près au profil du coach marseillais, dans le but de succéder à Joaquin Caparros à la fin de la saison. Pour l’heure, le technicien espagnol joue les pompiers de service à la suite de l’éviction de Pablo Machin. Mais il a d’ores et déjà été prévenu que son intérim prendrait fin à l’issue de la saison.

De retour au poste de directeur sportif du FC Séville, Monchi apprécierait Rudi Garcia, et souhaiterait collaborer avec lui à l’avenir. Une information tout de même assez surprenante, quand on sait que l’entraîneur de l’OM souhaite tout contrôler au niveau du mercato. Un duo avec Monchi paraît donc assez improbable sur le papier, mais le média andalou affirme que l’intérêt de Séville pour Rudi Garcia est réel, et que cela pourrait se concrétiser au cœur de l’été. A condition évidemment que Frank McCourt s’en sépare, comme c’est évoqué ces dernières heures…