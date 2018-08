OM : Rudi Garcia entraîneur à vie de l'OM ?

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a encore quelques saisons, l'Olympique de Marseille avait la réputation de faire valser ses entraîneurs à un rythme effréné. Mais depuis la venue de Frank McCourt aux commandes de l'OM, le club phocéen fait figure de bon élève, Rudi Garcia ayant gardé les fonctions rapidement confiées par le milliardaire américain. Et comme les résultats de l'OM sont plutôt bons, alors le technicien français se voit lui aussi rester longtemps sur le banc marseillais, même si Rudi Garcia connaît trop bien le métier d'entraîneur pour se bercer de douces illusions.

« Je fais mon métier de la même manière partout. J'étais au LOSC et je pensais y rester toute ma carrière, j'étais à la Roma et je pensais y rester toute ma carrière, et je suis à l'OM et j'espère y rester toute ma carrière. Mais malheureusement, ce ne sont pas toujours les coaches qui décident. Ma prolongation ? Je n’ai pas d’inquiétude. Ça se fera quand ça devra se faire. C'est ma philosophie : quand je suis bien quelque part, je n'ai pas envie de partir », a confié, sur Le Phocéen, Rudi Garcia, qui a entamé la dernière année de son contrat avec l'Olympique de Marseille.