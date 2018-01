OM : Rudi Garcia, c'est pas un rigolo s'enflamme Daniel Riolo !

Dans : OM, Ligue 1.

Troisième de Ligue 1 à l’issue de la 22e journée, l’OM aura l’occasion de frapper un grand coup dans la course au podium dimanche prochain à l’occasion de la réception de l’AS Monaco.

Une chose est sûre, les doutes qui entouraient les prestations moyennes de l’OM se sont envolés. Désormais, l’équipe de Rudi Garcia a trouvé son équilibre et peut légitimement prétendre à terminer dans les trois premiers en fin de saison. Selon Daniel Riolo, journaliste pour RMC, il faut féliciter Rudi Garcia pour ce redressement express de l’OM, qui était mal en point fin août après les gifles infligées par Monaco (6-1) puis Rennes (1-3).

« Le bon coup de Garcia, c'est d'avoir enfin trouvé sa paire au milieu avec Gustavo et Sanson, et j'espère qu'il ne reviendra pas en arrière. Sanson s'est mis au diapason, et comme je le disais récemment, l'OM a fait une énorme affaire avec Gustavo, qui est un joueur de classe mondiale. Il manque juste un Payet en meilleure forme physique, ce qui n'est pas encore le cas. Même lorsque l'OM toussait un peu en début de saison, on voyait bien que l'état d'esprit était déjà là. Mais là, avec les choix qui ont été faits ces derniers mois, on voit une équipe vaillante, qui joue haut et qui a réussi à résoudre la plupart de ses problèmes » a lâché le journaliste, interrogé par Le Phocéen. Désormais, la question est de savoir si Marseille tiendra le choc physiquement avec le retour de l’Europa League en février. La question se posera aussi pour Lyon. Pas pour l’ASM, en revanche…