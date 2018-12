OM : Roulé dans la farine au mercato, l'OM pleure cette erreur à 25 ME

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Régulièrement utilisé par Rudi Garcia lors de la première partie de saison, Kevin Strootman n’a pas eu le rendement espéré par les supporters de l’Olympique de Marseille.

En interne non plus, l’international néerlandais ne fait pas l’unanimité. Surtout, son salaire XXL provoque des jalousies, notamment chez Dimitri Payet ou Florian Thauvin, comme L’Equipe le révélait récemment. Les performances de l’ancien joueur de la Roma vont donc devoir rapidement s’améliorer, sinon Marseille va regretter longtemps cette erreur au mercato avec ce joueur acheté 25 ME. Chroniqueur pour But Football Club, Denis Balbir est persuadé que cette boulette était évitable, le milieu défensif de 28 ans ayant été gravement blessé à deux reprises. Ce qui aurait pu mettre la puce à l’oreille aux décideurs marseillais…

« Pour moi, le mercato d’été réalisé par l’OM est une somme d’erreurs. Duje Caleta-Car, ce n’est pas un joueur pour Marseille. Concernant Kevin Strootman, il est évident qu’avec ses blessures, ce n’est plus le même joueur. Ce n’est pas pour rien qu’il est sorti du onze des Pays-Bas. Quand un grand club italien lâche aussi facilement un joueur comme Strootman, c’est bien qu’il y a un loup. Même si c’était l’un de ses poulains à Rome, Rudi Garcia aurait dû avoir le discernement pour ne pas payer aussi cher un joueur qui apporte si peu. Tout cela contribue au fait que l’OM soit le club le plus décevant de ce début de saison » explique un Denis Balbir assez dur, mais globalement réaliste sur la situation délicate de l’Olympique de Marseille à mi-saison. Heureusement pour le club phocéen, rien n’est encore joué mathématiquement dans la course au podium.