OM ‍: Rongier, un divorce qui change tout

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi soir, l'OM va fêter sa qualification en Ligue des champions et une possible deuxième place en Ligue 1. Néanmoins, l'atmosphère ne sera pas aussi légère qu'espérée. Le match contre Rennes risque d'être le dernier pour Valentin Rongier à Marseille.

Le début d'un nouveau chapitre prometteur, voilà comment vendre le match Olympique de Marseille-Stade Rennais samedi soir. Ce match de la 34e journée est sans enjeu depuis la folle fin de match des Marseillais au Havre la semaine précédente. Les hommes de Roberto de Zerbi ont obtenu leur place pour la très lucrative Ligue des champions. De quoi annoncer un prochain été bouillant du point de vue recrutement. L'OM aura les moyens de transférer des joueurs à tous les postes mais il faudra s'attendre aussi à des départs. Une première perte se profile et elle ne fera pas plaisir aux supporters olympiens.

Le départ de Rongier se précise

Il s'agit d'un cadre très apprécié et surtout très important à Marseille : Valentin Rongier. C'est ce qu'avance le compte d'informations sur X La Minute OM. Très proche de l'Olympique de Marseille, il rappelle que le milieu de terrain n'a pas encore prolongé son contrat qui court jusqu'en 2026 et que « les discussions sont au point mort ».

🔵⚪️ | Vers le dernier match de Rongier à l’OM ?



Les discussions sur une prolongation de Rongier étaient au point mort dernièrement.



Il est probable que son aventure olympienne se termine.



Plusieurs clubs ( y compris en ligue 1 ) le veulent. #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/VvRBeUYTOL — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 16, 2025

OM-Rennes devrait donc être le clap de fin pour Valentin Rongier sur la Canebière. Arrivé en 2019 de Nantes, il est rapidement devenu indispensable dans l'entrejeu par son abattage et son état d'esprit. Cette saison encore, ses absences ont plus ou moins coïncidé avec les ratés de son club en championnat. Rongier est convoité en France et à l'étranger. Si son départ se confirme, il pourrait vite affronter Marseille la saison prochaine.