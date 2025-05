OM ‍: Rongier révèle ses doutes sur De Zerbi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En plein stage de préparation à Rome, Valentin Rongier constate les effets bénéfiques de ce déplacement. Le milieu de l’Olympique de Marseille, réticent avant de partir, valide finalement l’initiative de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Compte tenu de sa prestation face à Brest (4-1) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille a bien fait de s’exiler. A la demande de l’entraîneur Roberto De Zerbi, le groupe phocéen a quitté la Commanderie pour un stage de préparation à Rome. Cette initiative avait pourtant suscité pas mal de doutes, y compris au sein du vestiaire olympien. Dans un entretien accordé à RMC, Valentin Rongier a effectivement reconnu ses réticences avant le départ en Italie.

Valentin Rongier a accordé un entretien à RMC Sport. Les bienfaits de ce "ritiro", la cohésion d’équipe, l’objectif Ligue des champions, le retour à une défense à quatre, le match crucial face à Lille… le milieu de terrain se confie sur tous les sujets chauds.… pic.twitter.com/Jr39oRTuxM — RMC Sport (@RMCsport) May 1, 2025

« Oui, bien sûr qu'on est très bien à la Commanderie. Pour être honnête, c'est la première fois que je fais ça à cette période de la saison. Et c'est vrai que quand le coach nous en a parlé, la première fois, ça m'a un petit peu surpris parce que je ne comprenais pas bien le mood dans lequel on allait venir ici, a avoué le milieu de terrain. Et puis, au final, ça prend tout son sens de vraiment sortir du cadre. Quand je parlais d'énergie positive, c'est vraiment ça. C'est sortir de tout ça, se retrouver entre nous pour casser cette routine et revenir à chaque match avec le plein d'énergie. »

L'OM focalisé sur la C1

« Créer de la cohésion, même en fin de saison ? Il n'est jamais trop tard, je pense, pour parler de la cohésion. Je ne sais même pas si on peut parler de cohésion, c'est juste se retrouver entre nous, penser foot, foot et encore foot à fond, parce qu'il nous reste trois matchs et qu'on a un objectif, vous le connaissez. Il faut qu'on aille le chercher coûte que coûte », a insisté Valentin Rongier avant le déplacement à Lille, concurrent direct dans la course à la qualification en Ligue des Champions.