OM : Rongier dégoûté par ce grand problème du football

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Cette saison, l’OM et Valentin Rongier ont subi beaucoup de la part des supporters adverses. Visé et touché par un briquet à Bâle, le milieu de terrain de 27 ans a remis en cause la façon de supporter des fans de football cette saison.

On aura tout vu cette saison. La limite des supporters dans les stades de foot a été franchie beaucoup trop de fois et dans ces actes regrettables, l’Olympique de Marseille en a beaucoup été la victime. Ce fut le cas lors de la première journée de Ligue 1 à Montpellier ou peu de temps après à Nice avec l’histoire de la bouteille d’eau lancée sur Dimitri Payet, comme au Groupama Stadium face à l’OL. Nouveau rebondissement ce jeudi à Bâle en huitième de finale de la Ligue Europa Conference. Buteur à la dernière seconde, Valentin Rongier a permis à l’OM de s’imposer (2-1) et en a reçu les frais lors d’une interview d’après-match. Positionné pas loin des bouillants supporters suisses, déjà mêlés dans des bagarres aux abord du Vélodrome à l’aller, l’ancien nantais a été touché par un briquet. Un acte supplémentaire sur l’échelle de débilité ayant provoqué la colère du vestiaire marseillais, senti en insécurité.

Rongier : « Le stade n’est pas un défouloir »

Valentin Rongier a été victime d'un jet de briquet au Parc Saint-Jacques lorsqu'il s'exprimait au micro de l'UEFA en bord terrain.



Les joueurs ont refusé de se présenter devant les médias tant que la tribune problématique ne serait pas vidée.



Valentin Rongier a pris le temps de répondre au quotidien L’Équipe dans un long entretien. Le numéro 21 de l’OM est revenu sur les débordements survenus récemment contre un ou plusieurs joueurs phocéens. « Qu’ont les supporters, cette saison ? Je ne sais pas. Je trouve ça triste. Je peux comprendre que certains n'aiment pas une équipe, des joueurs adverses. Mais de là à manifester leur haine de cette manière, cela atteint des niveaux jamais vus. On a le droit de siffler, normal. Mais pas ça. Comme Dimitri Payet, il est important de véhiculer un bon message, de faire comprendre aux gens que le stade n'est pas un défouloir. A Montpellier, c’était une agression. Il n'y a pas eu de chambrage, de provocation derrière, j'étais un remplaçant qui s'échauffait. C'est comme si tu attaquais quelqu'un dans la rue, gratuitement » a déclaré Valentin Rongier dans les colonnes du journal L’Équipe. 64 500 supporters sont attendus dans un Stade Vélodrome plein à craquer pour le duel entre l'OM et l'OGC Nice. La sécurité a été renforcée pour ce choc, surtout que l'OM est toujours sous la menace d'un retrait de point.