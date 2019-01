OM : Riolo souhaite à McCourt la bienvenue dans le bazar de l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Présent à l’occasion du match contre Lille vendredi soir, le propriétaire marseillais Frank McCourt a fait connaissance avec l’atmosphère de crise au Stade Vélodrome. Et à l’heure où l’homme d’affaires américain a déjà investi plus de 170 ME dans l’achat de joueurs, cette ambiance délétère a certainement poussé le natif de Boston à se poser certaines questions au sujet de son engagement vis-à-vis de l’actuel 8e de Ligue 1. Sur son blog, Daniel Riolo a déploré les incidents survenus au Stade Vélodrome, d’autant plus regrettables qu'ils se sont déroulés devant le propriétaire du club. Bienvenue à Marseille, Frank McCourt…

« Vendredi, comme attendu, la crise à l’OM s’est confirmée. Je dis "comme attendu", parce que franchement, Lille me semblait devoir l’emporter au Vélodrome. A dire vrai, le LOSC aurait pu faire encore plus mal à l’OM. Combien de situations, d’opportunités mal négociées ? Il faut dire que l’atmosphère générale n’a pas aidé à une concentration maximale. Ce match était tout sauf normal. Le boss du club, McCourt, a ainsi pu faire connaissance avec la colère des supporters de l’OM. Je ne sais pas si ça peut le rassurer, mais tous les présidents qui ont défilé au club ont connu ça. Si on reste sur le jeu, on a encore vu que l’OM n’en a pas. Il n’y a rien. L’équipe n’est pas cohérente. Les joueurs ne jouent pas ensemble. Lille n’avait aucun mal à casser les lignes et à se montrer dangereux. Un joueur come Pepe est certes très bon, mais au Vélodrome, on avait l’impression qu’il pouvait planer au-dessus de tout le monde. Faire la différence quand il le voulait. Le seul bon point, c’est que l’état d’esprit est plutôt positif. C’est bien maigre » a commenté un Daniel Riolo assez pessimiste pour l’OM. Réponse attendue dès samedi prochain sur la pelouse de Reims, qui a fait déjouer plus d’une équipe cette saison en Ligue 1.