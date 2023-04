OM : Riolo s’énerve, l’OL prend une balle perdue

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Convaincu par la saison de l’Olympique de Marseille, Daniel Riolo ne comprend pas les critiques sur le club phocéen. A l’inverse, le journaliste n’accepte pas le déclin de l’Olympique Lyonnais.

L’Olympique de Marseille est toujours là. Grâce au succès à Lyon (2-1) dimanche, l’équipe entraînée par Igor Tudor a récupéré la deuxième place de Ligue 1. De quoi rassurer les supporters et observateurs très inquiets après les matchs nuls contre Strasbourg (2-2), Montpellier (1-1) et Lorient (0-0). De son côté, Daniel Riolo a beaucoup moins douté des Marseillais et peut maintenant narguer leurs détracteurs.

🎙@DanielRiolo : "Suite au match nul de Marseille à Lorient, j'ai entendu un bilan sur l'OM qui était terrible. Mais l'OM est deuxième devant Lens qui est félicité de partout. Qu'est-ce qu'ils doivent faire alors ?" pic.twitter.com/YD1nLdZ9wC — After Foot RMC (@AfterRMC) April 23, 2023

« Si on pouvait reprendre au téléphone ceux qui, au soir du match nul à Lorient, sont venus chouiner dans l'After en voulant virer tout le monde et en taillant tout le monde, tous les joueurs de l'OM, sans la moindre mesure, sans la moindre réflexion, a réclamé le journaliste de RMC. OK, je veux bien qu'il y ait un peu de déception parce qu'on va longtemps se souvenir du match nul contre Strasbourg et de celui contre Montpellier. Ça doit faire six points de plus et ça deviendrait plus sérieux dans le haut du classement. Mais on ne va pas chialer toute l'année. »

« Après Lorient, j'ai entendu un bilan terrible sur l'OM, s’est étonné le chroniqueur. Je veux bien qu'on soit exigeant avec l'OM, mais à un moment on perd en lucidité. On a un Lens stratosphérique en ce moment. J'ai lu qu'ils mériteraient d'être champions... Moi j'adore Lens, je veux bien les féliciter du matin au soir, c'est extraordinaire. Mais l'équipe qui est deuxième au classement, c'est Marseille, devant Lens qui est félicité de partout. Alors que faut-il faire pour l'OM ? Il ne faut pas les féliciter ? » En revanche, la dernière victime des Phocéens n’a pas droit au même coup de gueule.

« L’OM deux niveaux au-dessus de l’OL »

« L'OM a fait un très bon match, ils ont montré aux Lyonnais qu'ils étaient au-dessus. On peut parler de l'efficacité, ils doivent se mettre à l'abri bien plus tôt. Mais dans les duels gagnés, dans l'option tactique, dans le dynamisme qu'il y a dans l'équipe, dans l'état d'esprit... A tous les niveaux, l'OM est deux niveaux au-dessus de l'OL. On parle de Lyon ! Je ne m'habituerai jamais à la banalité de l'OL. Ce n'est pas normal que Lyon affiche un tel visage et que Lyon soit septième dans l'anonymat le plus complet », a regretté Daniel Riolo.