OM : Ribéry adore Marseille et Villas-Boas, vas-y Francky !

Franck Ribéry est en train de tourner la plus belle page de sa carrière sportive avec son départ du Bayern Munich, après 12 ans de présence.

Le natif de Boulogne-sur-Mer avait quitté l’OM en 2007 pour rejoindre le club bavarois, et ne plus jamais le quitter avec quasiment 450 matchs au compteur. En fin de contrat et non prolongé, il a fait ses adieux en beauté à son public, et se prépare désormais à relever un nouveau défi. S’il a souvent fait savoir qu’il excluait un retour en France, il n’a pas pu s’empêcher de laisser planer le mystère quand RMC l’a interrogé sur une signature à l’OM, qui change totalement de look cet été avec l’arrivée d’André Villas-Boas au poste d’entraineur.

« Un retour à Marseille ? J’attendais cette question, j’ai passé deux bonnes années là-bas. Marseille c’est quelque chose, c’est spécial. Jouer pour l’OM, cela reste à vie. Tout est possible bien sûr, je suis libre, on verra bien. André Villas-Boas est un entraîneur qui a beaucoup d’expérience et qui connait bien le foot. J’espère vraiment qu’il va faire du bien à Marseille », a livré l’ailier français, qui garde toujours un œil attentif à l’actualité de l’OM. Un retour qui plairait certainement aux supporters, mais qui aurait très certainement du mal à se réaliser, financièrement et sportivement, Marseille ne disputant pas de Coupe d’Europe la saison prochaine.