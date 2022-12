OM : Ribalta sauve in extremis le deal Suarez, McCourt va adorer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Quelques mois seulement après son arrivée en provenance de Grenade, Luis Suarez va déjà quitter l'OM. Le Colombien va retourner en Espagne du côté d'Almeria.

Grosse déception du dernier mercato estival de l'OM, Luis Suarez va déjà quitter la Canebière. Le club phocéen a trouvé un accord avec Almeria pour lâcher le Colombien de 25 ans. Auteur de seulement 3 buts en 11 matchs disputés avec l'OM toutes compétitions confondues, Suarez n'a jamais réussi à s'imposer aux yeux d'Igor Tudor. Pourtant, l'OM avait misé 10 millions d'euros sur lui l'été dernier pour l'arracher à Grenade. Les espoirs étaient grands mais Pablo Longoria s'est trompé à son sujet. Selon les informations de la presse mercato française, Luis Suarez va filer en prêt avec une option d'achat obligatoire fixée à 8 millions d'euros à Almeria en cas de maintien en Liga. Dans l'état, une opération peu clinquante pour les finances marseillaises. Mais selon La Provence et L'Equipe, la direction de l'OM a trouvé une solution pour ce deal.

Luis Suarez, l'OM sauve les meubles

La direction de l'OM sur le départ de Luis Suarez :



"Tous les joueurs n'ont pas la même capacité d'adaptation, la situation a été vite difficile pour lui. Quand on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible." (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/39X4AMPiB1 — Infos OM (@InfosOM_) December 3, 2022

La Provence indique que le départ de Luis Suarez ne coûtera finalement rien à l'OM. Une opération blanche qui correspond à ce qu'avait misé l'OM l'été dernier. En effet, les 10 millions d'euros comprenaient des bonus qui n'ont pas été activés par les Phocéens. L'Equipe précise de son côté que ce deal a été monté par Javier Ribalta avec Alméria. Un deal validé ces dernières heures par Pablo Longoria, qui revient tout juste de Doha au Qatar. Le quotidien sportif français termine par une phase prononcée au sein de l'OM au sujet de Luis Suarez : « Tous les joueurs n'ont pas la même capacité d'adaptation, la situation a été vite difficile pour lui. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver la meilleure solution possible ». Reste à savoir désormais si le futur départ de Luis Suarez sera compensé au non lors du prochain mercato hivernal. Les récentes prestations de Bamba Dieng avec le Sénégal pendant la Coupe du monde au Qatar ont peut-être redistribué certaines cartes à son sujet. En tout cas, l'OM ne devra pas faire n'importe quoi avec ses finances, alors que Frank McCourt souhaite ardemment voir de l'argent rentrer dans les caisses du club phocéen.