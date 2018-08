OM : Réunion au sommet vendredi avec Nice pour Balotelli

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Alors qu'il s'était bien refroidi au cours des derniers jours, le dossier Mario Balotelli pourrait connaître son dénouement vendredi.

Le 17 août à 20 heures, soit un jour avant le lancement de la nouvelle saison en Serie A, le mercato italien fermera ses portes. Désireux de retourner dans son pays, et très tenté à l'idée de rejoindre le Napoli pendant l'été, Mario Balotelli pourrait donc voir des portes se refermer devant lui. Mais la tendance est ailleurs dans ce dossier. Pisté depuis de longs mois par Marseille, le buteur transalpin serait effectivement encore à un pas de l'OM. Puisque ce vendredi, la direction olympienne va rencontrer les décideurs de l'OGC Nice, où le joueur de 28 ans a encore un an de contrat, pour tenter de trouver une issue positive.

C'est en tout cas ce que révèle Gianluca Di Marzio. « Nice et Marseille se réuniront vendredi pour discuter de l'avenir de Mario Balotelli. Durant ce nouveau sommet, les deux clubs vont tenter de clôturer le transfert de l'attaquant à l'OM », explique le journaliste italien, qui estime donc que ce nouveau rendez-vous entre les rivaux du Sud de la France a pour but de mettre tout le monde d'accord, et notamment sur un plan financier.