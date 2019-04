OM : René Malleville glisse un conseil à 12 ME avant le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Titulaire contre Nîmes samedi après-midi, Nemanja Radonjic a livré une prestation correcte, inscrivant notamment un but refusé pour un léger hors-jeu en seconde période. Peu utilisé lors de la première partie de saison, l’international serbe a davantage de temps de jeu depuis quelques semaines. Et il a déjà ses grands défenseurs du côté de Marseille. René Malleville par exemple, estime qu’il serait totalement incompréhensible de la part des dirigeants phocéens de se séparer de l’international serbe, un an seulement après son arrivée en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade pour 12 ME.

« Si on se sépare de Radonjic, on prend qui à la place ? Il est critiqué, mais ce n’est pas de sa faute si nos dirigeants ont été payés aussi cher pour un jeune joueur en devenir. On l’a payé trop cher, ça c’est sûr, mais ce n’est pas la faute du joueur. Moi, c’est un garçon que je garderais malgré tout pour l’année prochaine. D’autant que l’année prochaine, on n’aura pas des finances extraordinaires. Et si tu veux doubler tous les postes, il faut garder Ocampos et Radonjic à gauche. Je ne me vois pas me débarrasser de Radonjic pour aller surpayer un autre joueur, qui ne sera peut-être pas meilleur que lui. Il est jeune ce minot, il peut devenir un titulaire si on lui laisse du temps » a confié le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille, sur Le Phocéen. Reste maintenant à savoir ce que décideront les dirigeants marseillais, qui semblent hésiter à l’approche du mercato dans ce dossier.