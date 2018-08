OM : René Malleville conseille d'urgence l'OM au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Au lendemain de la lourde défaite contre Nîmes, on a forcément un peu mal à la tête du côté des supporters de l’Olympique de Marseille. Et dans sa chronique pour Le Phocéen, René Malleville n’y est pas allé par quatre chemins. Selon le supporter emblématique de l’OM, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta doivent encore boucler trois renforts, au minimum. Sans quoi selon lui, les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient avoir de mauvaises surprises cette saison…

« Il nous manque au moins trois recrues ! Déjà un défenseur gauche, car Amavi a besoin d’une vraie concurrence. Et puis il faut aussi impérativement un véritable avant-centre et un pur milieu défensif, dans le style de Luiz Gustavo pour le mettre à côté ou le faire souffler. On a pris un ailier (Radonjic), c’est très bien car ce jeune a l’air bon. Mais il nous manque encore trois joueurs. Avec une équipe comme ça, on ne sera jamais sur le podium ! Il nous reste dix jours au mercato, il faut se bouger ! » s’est énervé René Malleville dans son style désormais légendaire. Jacques-Henri Eyraud, qui avait déjeuné avec le supporter olympien en 2016, est prévenu…