OM : Recruter un grand attaquant ? Rudi Garcia fait taire les rageux

Dans : OM, Ligue 1.

Deuxième au classement des attaques de Ligue 1, avec dix buts marqués en 4 matches, l'Olympique de Marseille affiche des statistiques impressionnantes pour une formation dont certains supporters ont affirmé durant tout l'été qu'elle avait besoin de recruter un grand attaquant. Alors, au moment où le mercato vient tout juste de fermer ses portes, Rudi Garcia a tenu à faire remarquer après la victoire de l'OM à Monaco que le marché des transferts avait été judicieusement effectué par le club phocéen.

Car pour le coach de l'Olympique de Marseille, son équipe a les joueurs qu'il faut pour faire parler la poudre. « On a vu combien l’apport de Kevin Strootman est très intéressant. On a dit que nous n’avions pas besoin de quelqu’un devant et nous avons marqué trois buts, mais nous voulions quelqu’un au milieu et Kevin a démontré ce soir qu’il bonifiait l’équipe (...) Le grand attaquant, c’est tout le monde, c’est l’attaque de l’OM », a très clairement prévenu l'entraîneur de l'OM, qui n'est donc pas désolé après l'échec des négociations avec Mario Balotelli. Et les faits lui donnent raison.