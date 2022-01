OM : Rami et Eyraud, la guerre n'est pas finie !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Adil Rami a fait son retour en Ligue 1 cette saison avec Troyes, deux ans après son départ de l'OM. Le champion du monde français en garde une certaine rancœur notamment contre le président de l'époque.

Son sourire et ses facéties avaient manqué aux suiveurs du football français. Adil Rami a vécu deux années d'exil après son départ de l'OM. Il est allé en Turquie jouer à Fenerbahçe, il est passé comme une ombre à Sotchi en Russie avant de tenter l'aventure au Portugal à Boavista. Mais, depuis le début de cette saison 2021-2022, le voilà de retour en Ligue 1 à l'ESTAC. Un retour à Troyes et en France plutôt correct avec deux buts déjà et des prestations encourageantes avec la 13e défense du championnat. Dans peu de temps, il se rendra avec son nouveau club au Vélodrome affronter son club précédent en France, l'OM. Il l'avait quitté après un licenciement pour faute grave en juillet 2019 après « avoir menti au sujet de son absence à l'entraînement le 20 mai précédent et s'être rendu sur le tournage de l'émission Fort Boyard sans l'accord de Rudi Garcia », selon le communiqué du club.

Adil Rami ne veut pas entendre parler de Jacques-Henri Eyraud

Ce passage dans le célèbre jeu de France 2, Rami l'a payé de son contrat. Une décision qui a pu sembler abusive mais qui vient d'être confirmée par le tribunal des Prud'hommes de Marseille il y a deux semaines. Cela a laissé une plaie ouverte chez l'ancien lillois qui n'a pas digéré cet épisode. Interrogé par l'Equipe, il est revenu sur la fin brutale de son aventure marseillaise pour lequel il garde un ressentiment contre une personne en particulier.

Adil Rami : « On a essayé de me noyer à plusieurs reprises »



Le champion du monde dit avoir souffert du traitement reçu après son départ de Marseille et être fier de réussir, avec Troyes, son retour en Ligue 1 à 36 ans https://t.co/Ve0uYlgdX8 pic.twitter.com/GW2zyzLwn7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 29, 2022

« Si j'en veux encore à Garcia et Eyraud ? Le coach Garcia, non. Mais Eyraud... C'est l'homme que je déteste le plus dans le monde du football. Je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas le rencontrer, lui serrer la main. Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football. J'ai perdu le premier tour du procès, mais je suis impatient de voir le deuxième tour en appel. Je suis plutôt serein », a t-il indiqué. Certains commentateurs diraient que Rami ne passera pas ses vacances avec Jacques-Henri Eyraud mais qu'il se rassure peu de fans marseillais envisagent cette option avec celui qui a cédé son poste de président il y a presque un an.