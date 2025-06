OM ‍: Rabiot désigné meilleur renfort de l'histoire

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L'été dernier, Adrien Rabiot repoussait toutes les sollicitations venues de cadors européens pour finalement s'engager avec l'Olympique de Marseille. Pour les Phocéens, c'est indéniablement le meilleur coup de son histoire.

Le 17 septembre 2024, l'Olympique de Marseille frappait un très gros coup en s'offrant Adrien Rabiot. Le joueur formé au Paris Saint-Germain venait de quitter la Juventus, libre de tout contrat et se cherchait un nouveau projet. Après avoir repoussé de nombreuses avances de grands clubs du Big Five, le milieu de terrain tricolore acceptait alors la proposition des dirigeants phocéens. Les promesses ? Faire de lui un élément central de la formation de Roberto De Zerbi et pouvoir disputer la Ligue des champions la saison suivante. A ce moment-là, sa valeur marchande était de 35 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Une arrivée libre qui fait de lui, encore à ce jour, le meilleur recrutement de l'histoire de l'Olympique de Marseille.

Rabiot, la star de l'OM

Au moment de sa signature à l'OM, Adrien Rabiot s'est hissé tout en haut du classement des recrues libres les mieux valorisées de l'histoire du club phocéen. Avec une valeur de 35 ME, il dépasse Mario Balotelli et ses 20 ME. Une information importante à relever, à l'heure où le tandem Longoria-Benatia a recruté deux nouveaux joueurs libres en ce début de mercato estival, lesquels sont entrés directement dans ce classement. D'abord CJ Egan-Riley, qui a quitté Burnley pour signer à l'OM il y a quelques jours. Avec une valeur marchande de 16 ME, il devient la 5e recrue gratuite la mieux valorisée de l'histoire du club phocéen.

Juste devant lui, Angel Gomes fait une entrée fracassante dans le classement. S'il n'est pas encore officiellement un joueur de l'OM, le club a déjà annoncé un accord de principe. Avec une valeur marchande de 20 ME, il égalise Super Mario et se place derrière juste derrière Adrien Rabiot. La tendance est en tout cas claire : Medhi Benatia a fait du marché des joueurs libres une priorité. « Tous les top joueurs en fin de contrat, on les a essayés », expliquait-il justement à BeIN Sports en mai dernier.