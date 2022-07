OM : Quatre départs en une semaine, Longoria se déchaîne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mois d’août promet d’être explosif à l’OM, où plusieurs départs pourraient intervenir dès la semaine prochaine.

L’Olympique de Marseille a accueilli au début du week-end sa septième recrue du mercato estival en la personne de Nuno Tavares, prêté sans option d’achat par Arsenal. Un renfort bienvenu pour Igor Tudor, qui a tâtonné tout au long de la préparation au poste de piston gauche et qui tient certainement son futur titulaire. Un départ qui ne va pas faire les affaires de Jordan Amavi, écarté du groupe professionnel par l’entraîneur de l’OM et pour qui un départ est plus que jamais dans les tuyaux selon Football Club de Marseille. Le natif de Toulon n'est toutefois pas le seul joueur sur le départ. L’OM, qui veut impérativement dégraisser s’il veut espérer recruter Alexis Sanchez et/ou Seko Fofana, va enregistrer prochainement le départ d’Alvaro Gonzalez. Selon les informations de L’Equipe, l’Espagnol va résilier son contrat dans les prochaines heures. Les dirigeants s’étaient laissés jusqu’au 31 juillet pour trouver un club à Alvaro, en vain. La date approche et l’ex-défenseur de Villarreal n’a pas reçu d’offre ferme. Par conséquent, il va résilier son contrat. Il faut dire que les courtisans d’Alvaro ont préféré attendre que le joueur soit libre, ce qui paraît logique.

Alvaro va résilier, Konrad bientôt prêté ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Konrad De La Fuente ✞ (@konradjr_)

Un autre départ -plus inattendu- pourrait prendre forme la semaine prochaine à l’Olympique de Marseille, celui de Konrad de la Fuente. Titulaire en début de saison dernière avec Jorge Sampaoli, l’international américain n’a pas tenu la distance au fil de la saison. Considéré par le club marseillais comme un joueur à fort potentiel, l’attaquant formé au FC Barcelone pourrait être prêté sans option d’achat pour la saison à venir. Selon le journaliste Matteo Moretto, le Real Valladolid est actuellement l’équipe la mieux placée pour accueillir Konrad de la Fuente, qui intéresse également Anderlecht, Burnley, Sassuolo et la Sampdoria. A l’instar du jeune Oussama Targhalline, prêté sans option d’achat en Turquie, l’OM verrait d’un bon œil le départ de Konrad avant un retour à l’été 2023 avec, Pablo Longoria l’espère, une valeur marchande plus importante. Entre les départs en prêt, les résiliations de contrat et les possibles offres pour des joueurs tels que Caleta-Car ou Lirola, la semaine prochaine s’annonce mouvementer à Marseille. Un constat qui a de grandes chances de valoir pour le mois d’août dans sa totalité.