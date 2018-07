OM : PSG, offre fantôme, Raiola show, l’incroyable dossier Balotelli

Dans : OM, Mercato, PSG, OGCN.

Voilà désormais plusieurs mois que l’arrivée de Mario Balotelli à l’OM est annoncée comme imminente.

Désormais, si les supporters et les suiveurs estiment que ce transfert est toujours possible, les complications de taille sont évidentes, et toujours sans solution. Ce vendredi, L’Equipe fait un point complet sur la situation, avec quelques révélations croustillantes. Tout d’abord, si Nice réclame bien 10 ME pour laisser partir son attaquant à qui il reste une année de contrat, le Gym assure toujours n’avoir absolument reçu aucune offre de l’OM ni d’aucun autre club, ce qui rend forcément impossible tout transfert. De son côté, Marseille assure avoir effectué deux propositions, mais il reste à savoir si elles ont été transmises au clan Balotelli pour qu’il négocie avec l’OGCN, ou si Nice les a ignorées.

En ce qui concerne les discussions entre l’Italien et le club provençal, tout passe par Mino Raiola, son incroyable agent. A force de négociations acharnées, un accord pourrait être trouvé sur un contrat de trois ans, avec le meilleur salaire de l’histoire pour Super Mario. Mais de son côté, son agent souhaite toucher une commission de plusieurs millions d’euros sur ce transfert, au motif qu’il amène l’attaquant pour seulement 10 ME. L’OM n’a pas l’intention de lui offrir ça, et c’est pourquoi Raiola contacte les clubs italiens pour leur dire que Balotelli n’ira pas à Marseille, et tente de négocier avec eux.

Enfin, cerise sur le gâteau, Balotelli s’amuse aussi de ce petit jeu du mercato, et a même confié à certains coéquipiers niçois, selon le quotidien sportif, qu’il n’avait pas signé à Marseille car le PSG s’était montré intéressé par sa venue à prix réduit. Une manière de faire grimper les enchères, alors que le club de la capitale n’a jamais visé l’ancien de Liverpool. Ce dossier n’est plus à une complication près, ce qui semble faire le bonheur de Mino Raiola, et beaucoup moins de Nice et de Marseille.