OM-PSG : Mohamed Bouhafsi clashe Hatem Ben Arfa !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM et le PSG se sont quittés dos à dos dans un Vélodrome en ébullition en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Durant une bonne partie du match, l’Olympique de Marseille a mis l’intensité nécessaire pour bousculer le Paris Saint-Germain, sa marque de fabrique sous la houlette de Jorge Sampaoli depuis le début de la saison. En revanche, les coéquipiers de Dimitri Payet n’ont pas profité du carton rouge récolté par Achraf Hakimi à l’heure de jeu. Dès l’expulsion de l’international marocain, l’OM a baissé de rythme et n’a pas fait le nécessaire pour décrocher la victoire. Une attitude extrêmement décevante selon Hatem Ben Arfa, qui n’a pas manqué de critiquer les joueurs de l’Olympique de Marseille dans les colonnes du journal L’Equipe.

Hatem Ben Arfa très sévère avec l'OM

« Je n'ai pas retrouvé le Marseille des matches précédents dans les ambitions, comme s'il avait peur des contres parisiens. Ce n'était pas l'OM qui m'a fait kiffer depuis le début de saison » regrette Hatem Ben Arfa avant de poursuivre. « L'OM aurait alors pu profiter de la situation. Mais Marseille était trop timoré. On a l'impression que l'OM a subi le match, qu'il était en mode "on ne laisse pas d'espace, on sait que c'est Paris". Marseille n'a pas pris son destin en main. Je trouve que l'OM a manqué son match. D'habitude, les matches de l'OM sont beaux à voir. Pas dimanche soir » a analysé Hatem Ben Arfa, très exigeant avec une équipe comme celle de Jorge Sampaoli, qui a provoqué tant d’émotions à ses supporters depuis le début de la saison et qui est capable de se sublimer davantage qu’elle ne l’a fait dimanche.

Hatem Ben Arfa, qui a porté le maillot de l'OM et du PSG, a apprécié l'organisation du PSG pendant une heure, moins la soirée des Marseillais.



Le débrief de Hatem Ben Arfa après OM-PSG > https://t.co/zs1CHJAQPV pic.twitter.com/J2N7y3It3a — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 25, 2021

Globalement, l’analyse dressée par Hatem Ben Arfa tient debout, mais semble assez sévère pour certains observateurs. Très attentif à ce classique entre le PSG et l’OM, le journaliste Mohamed Bouhafsi a démonté l’analyse dressée par « HBA » dans les colonnes du quotidien national. « La prochaine fois il faudra qu’il mette Amazon et pas Canal + pour voir le match. Parce que dire ça ce n’est pas avoir vu la rencontre. Tu fais un match tactiquement réussi. A 11/10 tu essayes d’attaquer mais tu remarques qu’en contre-attaque Mbappé peut te piéger quand même donc tu fais attention. Tu es aussi cramé physiquement à la fin. Et Konrad rate un truc inratable » a lancé le journaliste sur son compte Twitter afin de défendre l’équipe de Jorge Sampaoli.

Pablo #Longoria et Jorge #Sampaoli ont concocté un #OM qui donne de l’émotion, fait plaisir aux supporters et ne craint personne, pas même #Messi et le #PSG. Ça, c’est une sacrée victoire ! #OMPSG — Alexandre Jacquin (@AJac13) October 24, 2021

Justement, qu’en pense le principal intéressé, à savoir le coach de l’Olympique de Marseille ? Il semblerait que l’entraîneur argentin ait une analyse relativement proche de celle du journaliste de France Télévision. En effet, Jorge Sampaoli a tout aimé dans le match de son équipe… sauf la finition. L’occasion ratée par Konrad de la Fuente à dix minutes de la fin en est la principale illustration. « Ce match nous a permis de consolider nos idées de jeu, on essaie de faire grandir nos joueurs et cette prestation est de bon augure pour la suite » a apprécié l’ex-sélectionneur de l’Argentine avant de conclure. « On avait un plan de jeu bien précis, c'était de mettre les quatre défenseurs en un contre un, et laisser un joueur libre pour prendre éventuellement un adversaire qui parte en contre, c'est ce qui s'est passé quand Saliba est revenu sur Mbappé en deuxième période. On a eu des actions mais ce qui nous a manqué, c'est le geste final. Je pense que le match nul est un résultat équitable ». De là à dire que l’OM a raté son match comme le prétend Hatem Ben Arfa, il y a un pas.