OM-PSG : Combien de spectateurs sont entrés au Vélodrome sans billet ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En début de semaine, l’Olympique de Marseille a communiqué une affluence de 65.121 spectateurs au Vélodrome pour le choc face au PSG.

Mais combien de supporters ont-ils réellement assisté au Classique de la Ligue 1 entre l’OM et le Paris Saint-Germain, dimanche soir à l’Orange Vélodrome ? En réalité, il est quasiment impossible de le savoir selon L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national dévoile que pour le match contre le PSG, de nombreuses personnes ont pénétré de manière frauduleuse dans l’enceinte du boulevard Michelet. Preuve qu’il y a un hic, l’affluence communiquée par l’Olympique de Marseille sur ses réseaux sociaux est nettement supérieure à celle transmise par les autorités publiques, qui ont enregistré 62.819 spectateurs. Dans les faits, plusieurs centaines de supporters marseillais ont réussi à pénétrer dans le stade frauduleusement, c’est-à-dire sans faire scanner leur billet.

Vous étiez 𝟲𝟱𝟭𝟮𝟭 hier soir 🔥



La ferveur de la #TeamOM est incomparable 💙 pic.twitter.com/UhLWGloTw9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 25, 2021

« Des gens nous ont dit : "J'avais une place et quelqu'un y était déjà. Il y a eu des bugs. Nous sommes en train d'identifier les quelques dizaines de personnes pour lesquelles il y a eu litige. Nous leur ferons un geste commercial. Mais on n'a pas de scandale » a confirmé le patron de la communication de l’Olympique de Marseille, Jacques Cardoze. Le dispositif de sécurité mis en place par le club phocéen pour ce match était pourtant à la hauteur de l’événement car plus de 500 membres des forces de l’ordre ont été mobilisés. De plus, l’OM disposait de 1.336 personnes pour l’accueil, l’encadrement et la surveillance dont près de 1.000 agents de sécurité, un record dans l’histoire de l’Olympique de Marseille. Mais la pression populaire a été trop forte ce dimanche soir et des supporters sont entrés frauduleusement sans ticket. Une version confirmée par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, sollicitée par L’Equipe.

Au moins 100 fraudeurs au Vélodrome pour OM-PSG

« Plusieurs centaines de supporters présents sur le parvis, autour du stade, ont tenté d'enfoncer les portes d'accès pour pénétrer à l'intérieur. le nombre exact de personnes ayant réussi à s'introduire de façon illicite dans l'enceinte du stade est difficile à déterminer » explique la police. De son côté, le patron de la communication du club phocéen Jacques Cardoze estime à environ 100 les supporters de l’OM ayant réussi à rentrer dans le stade et à voir le match frauduleusement. « Des stadiers ont rattrapé des gens et les ont sortis du stade. Il est impossible qu'il y ait eu plus de 65 000 personnes dans le stade » explique Jacques Cardoze qui a précisé que sur les 67.000 places de l’Orange Vélodrome, le club olympien n’en avait commercialisé que 65.500, les autres étant de très « mauvaise visibilité ».