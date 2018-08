OM : Prétexte bidon, silence radio, Bedimo flingue les dirigeants

Dans : OM, Ligue 1.

Ecarté de l’équipe presque en continu depuis plus d’un an, Henri Bedimo n’a même pas pu reprendre l’entrainement avec le groupe cet été.

Mis à la porte par ses dirigeants, le défenseur marseillais a fait l’objet d’une procédure de licenciement à un an de la fin de son engagement. Le motif laisse dubitatif : Un projet social entrepris au Cameroun en collaboration avec l’un de ses anciens clubs, le Montpellier Hérault. Soupçonné d’avoir volontairement snobé l’OM au profit de Montpellier, Bedimo a donc été limogé, ce qu’il conteste vivement dans un entretien à L’Equipe.

« Le motif du licenciement est fallacieux et abusif. Je suis persuadé que le club a cherché par tous les moyens à résilier mon contrat sans que cela ne lui coûte rien. Si j’ai tenté d’en parler avec Eyraud et Zubizarreta ? Je n’ai eu aucun contact avec eux. Il y a un an M. Zubizarreta avait appelé mon conseil deux jours avant la fin du mercato pour lui dire que je ne faisais plus partie des plans de l’entraîneur. Je ne me suis jamais assis trente secondes avec lui. Ce sont de drôles de méthodes », a pesté l’arrière gauche qui connaît, à 34 ans, une fin de carrière bien triste avec seulement 45 minutes de disputés en Ligue 1 sur ces 15 derniers mois.