OM : Pol Lirola tente ce coup tordu pour faire craquer la Fiorentina

Dans : OM.

Déterminé à rejoindre l'Olympique de Marseille, Pol Lirola a décidé de défier les dirigeants de la Fiorentina, quitte à vivre l'enfer si aucun accord n'est trouvé entre Pablo Longoria et le club de Florence.

Au lendemain de son anniversaire, il n’y a pas eu le cadeau tant attendu par Pol Lirola, à savoir un accord entre l’Olympique de Marseille et la Fiorentina pour son transfert définitif à l’OM. Placardisé par le club de Serie A, qui ne l’a pas convoqué pour jouer le match de Coupe d’Italie facilement gagné vendredi soir par la Viola, le latéral droit n’a visiblement que faire de la décision du club de Florence, et souhaite plus que tout repartir à Marseille, où il sortait d’un prêt qui lui avait permis de se faire apprécier du Vélodrome. Pour l’instant, c’est le blocage total dans ce dossier, car si le président de Marseille est disposé à payer les 12 millions d’euros réclamés par son homologue italien pour Pol Lirola, Pablo Longoria souhaite régler cette addition en plusieurs fois. Car si sur le plan des achats Longoria a été bon, sur celui des ventes, c’est pour l’instant une autre histoire. L’OM ne peut pas lâcher ces 12 millions d’euros cash sans une vente.

🔄Pol Lirola a refusé l’Atalanta et n’hésitera pas à faire tout ce qu’il peut pour rejoindre l’OM selon son entourage. La Fiorentina veut 12M€, ce que propose plus ou moins Longoria, mais avec des paiements échelonnés. Les négociations continuaient hier. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/EGO4gL3F2Z — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 13, 2021

Lirola largue Florence et se jette dans les bras de Marseille

Du côté de Pol Lirola, même si forcément on trouve le temps long, on a envoyé plusieurs messages très clairs aux dirigeants de la Fiorentina. Et le dernier en date n’est pas du tout apprécié par le club de Toscane. En effet, selon La Provence, Lirola a rendu le logement que lui fournissait la Viola et il s’est installé dans un hôtel de Florence, tandis que dans le même temps il a conservé sa maison de Marseille. Un vrai camouflet qui en dit long sur les réelles intentions du défenseur espagnol de 24 ans, plus que jamais déterminé à retrouver Jorge Sampaoli et le Vélodrome. Maintenant, l'OM doit tout de même se rapprocher de la Fiorentina, qui dans le même temps étudie d'autres offres pour Pol Lirola. Suite au prochain épisode.