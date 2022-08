OM : Pol Lirola quitte officiellement Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le départ de Pol Lirola a été officialisé ce vendredi soir par l'OM. L'Espagnol va poursuivre sa carrière à Elche.

Excellent durant ses six premiers mois en prêt à l'Olympique de Marseille il y a un an et demi, Pol Lirola n'a jamais réussi à confirmer les attentes placées en lui en Provence. Remplaçant aux yeux de Jorge Sampaoli la saison dernière, l'Espagnol a officiellement été prêté à Elche. Selon les sources, il s'agit d'un prêt avec une option d'achat non-obligatoire s'élevant à 8 millions d'euros. Une belle opération pour l'OM, qui compte déjà Jonathan Clauss à ce poste et qui se déleste d'un joueur au salaire imposant. Pour le remplacer, le club phocéen a déjà avancé sur la piste Issa Kaboré (Manchester City).