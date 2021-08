OM : Pol Lirola arrive à Marseille, il a tué le suspense

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pol Lirola a quitté l'Italie ce lundi matin, et le défenseur espagnol va désormais pouvoir passer sa visite médicale avec l'Olympique de Marseille et signer ensuite son contrat.

Si ce lundi matin les supporters de l’Olympique de Marseille sont encore sous le coup de l’émotion suite aux événements du match à Nice, ils ont toutefois un motif de retrouver le sourire. Car peu avant 9h, Pol Lirola a clairement fait comprendre dans un très bref message sur Twitter qu’il prenait l’avion vers Marseille où il est attendu depuis de semaines. Après des négociations interminables entre Pablo Longoria et les dirigeants de la Fiorentina, les deux clubs ont trouvé un accord, à priori autour d’un transfert à hauteur de 13 millions d’euros. Et après avoir réglé un dernier point qui avait bloqué l’accord vendredi, la Viola a autorisé il y a quelques heures son défenseur à rejoindre la cité phocéenne où Pol Lirola va rapidement arriver.

✈️👀 — Pol Lirola (@lirola_kosok) August 23, 2021

Prêté la saison passée par le club toscan à l’OM, Pol Lirola était l’une des priorités de Jorge Sampaoli, et l’entraîneur marseillais a eu gain de cause en obtenant que Longoria fasse un vrai effort financier sur l'Espagnol. Une fois arrivé à Marseille, le défenseur de 24 ans passera sa visite médicale, ce qui ne sera qu’une simple formalité, puis il signera ensuite le contrat qui fera de lui un joueur de l’OM. Formé au Barça, Pol Lirola avait rejoint très jeune la Juventus, puis s’était engagé avec Sassuolo, avant de finalement signer à la Fiorentina en 2019, d’abord en forme de prêt puis définitivement en septembre 2020. En janvier dernier, les dirigeants italiens avaient finalement accepté de prêter Lirola à l’OM, où le défenseur espagnol a immédiatement trouvé sa place. L'aventure entre Pol Lirola et Marseille va donc continuer encore quelques saisons.