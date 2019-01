OM : Plus jamais Mitroglou à Marseille, Balotelli est là et doit jouer !

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à la nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille contre le Lille OSC (1-2), René Malleville ne s'est pas payé la tête de tout le monde.

La semaine dernière, après son succès à Caen (1-0), le premier depuis deux mois, le club phocéen pensait être en voie de guérison. Sauf que vendredi, l'OM est retombé de plein fouet dans la crise. En perdant contre le LOSC, solide deuxième du championnat, Marseille a clairement hypothéqué ses chances de podium final. Relégué à neuf unités de l'OL avec un match en moins, la formation olympienne n'a plus le droit à une seule erreur si elle veut accrocher une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Sauf que la deuxième partie de saison s'annonce plus que compliquée, sachant que les supporters marseillais veulent continuer à marquer contre leur camp au Vélodrome. Pas vraiment une bonne chose, surtout que le stade marseillais a connu une dernière soirée mouvementée, avec un jet de pétard ayant entraîné une interruption de match pendant plus de trente minutes. Un événement que René Malleville a tenu à défoncer.

« Je dédicace cette minute à Emiliano Sala, j'ai une forte pensée pour lui. Alors, parlons de ce putain de match... J'ai tellement les glandes... Dans le premier quart d'heure, on a vu une réaction des joueurs. Ce n'était pas le match du siècle, mais ça jouait. Et puis après, tout le monde s'est éteint. Amavi et Rolando, je me demande ce qu'ils foutent sur le terrain. Chapeau à Strootman, qui monte en puissance. Le petit Lopez est indispensable, c'est le chef d'orchestre de cette équipe. Mais il joue avec des musiciens qui font trop de fausses notes. Thauvin, tu as trahi ton équipe... Et puis il y a cet espèce d'abruti qui a lancé le pétard. C'est inadmissible. Je défends les grèves et tout ce qui est permis, mais là non... Les arbitres ont fait un peu de zèle avec ce long arrêt du match. J'ai peur de la sanction. J'ai peur que le stade soit encore à huis clos, à cause de cet abruti. Il doit être interdit de stade à vie. Et Garcia, enlève-moi Mitroglou direct à la reprise du match ! Il continue avec son équipe en bois. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Balotelli à la 60e ? Ça aurait calmé les esprits. Je n'ai jamais été un grand fan de son arrivée pour cet hiver, mais tu as le maillot de l'OM maintenant, donc je vais te soutenir. En plus, il marque pour son premier match. J'espère qu'il va continuer. Alors, je t'en supplie Garcia, arrête de mettre Mitroglou, et met une équipe compétitive qui joue pour Balotelli ! », a lancé, sur Le Phocéen, le célèbre supporter de l'OM, qui demande donc à Garcia de donner les clés du camion marseillais au dernier venu au mercato, sous peine de passer à côté des objectifs du Champions Project...