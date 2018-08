Dans : OM, Mercato, OGCN, Ligue 1.

Plusieurs pistes ont été évoquées pour Mario Balotelli depuis le début du mercato, étant acquis pour tout le monde que l'attaquant italien de Nice allait faire ses valises cet été. Mais lundi soir, l'OGC Nice a déclenché un séisme en annonçant qu'un accord avait été trouvé avec Mario Balotelli et que ce dernier restait au club jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Via Twitter, Pierre Ménès a évoqué la fin stupéfiante de ce dossier, alors que tout le monde, ou presque, voyait Super Mario signer à l'OM avant le 31 août prochain. Une issue qui laisse le consultant de Canal+ presque sans voix, mais surtout sans explication. « Difficile de savoir la vérité sur le dossier Balotelli à l’OM. Plusieurs semaines de nego pour finir comme ça c’est quand même très louche . Et à l’arrivée Marseille se retrouve avec Germain et Mitroglou. Très étrange », admet Pierre Ménès, qui n'avait pas vu le coup venir. Et il n'est pas le seul à se demander ce mardi les véritables raisons de cet échec du mercato marseillais.