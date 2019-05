OM : Pierre Ménès exige un mercato XXL à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Humilié par Lyon dimanche soir au Stade Vélodrome (0-3), l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été très mouvementé.

En effet, Jacques-Henri Eyraud va devoir dégraisser et de nombreux cadres sont ainsi sur le départ. On pense évidemment à Florian Thauvin, mais l’avenir de joueurs comme Luiz Gustavo, Kevin Strootman, Adil Rami ou encore Steve Mandanda est également très flou. Le chantier est donc titanesque, et il va bien falloir le gérer pour relancer la machine. Sur son blog, Pierre Ménès a avoué qu’il attendait avec impatience de voir comment l’état-major de l’OM allait gérer cette période délicate.

« Perso, je ne comprends pas comment on peut jouer avec un milieu aussi peu créatif et avec Balotelli seul devant. Pourquoi Thauvin n’a-t-il joué que la seconde période ? Pourquoi se priver de la qualité de passe de Payet ? Cette équipe va finir au mieux 5e et au pire 8e, ce qui est évidemment très loin de l’objectif de début de saison. Il va falloir que de gros changements interviennent dans cette équipe. Les dirigeants olympiens en auront-ils l’envie et les moyens ? On le saura lors du mercato… » a expliqué Pierre Ménès, consterné par les choix de Rudi Garcia. Et qui attend désormais ceux de Frank McCourt à l’approche du mercato. Ils seront évidemment scrutés par les observateurs.